Служба доставки: почему стоит платить за скорость
Более 50% населения хотя бы раз в месяц решают себя оградить от домашних обязанностей и просто насладиться вкусным ужином в кругу семьи и друзей. Но поход в ресторан занимает много времени, требует определенного дресс-кода.
Сегодня российский рынок общепита переживает новую волну, а точнее переход в онлайн сферу. Исследования специалистов показывают, что потребителей довольно сложно удивить, некоторым из них не хватает времени на комфортное посещение ресторанов.
Многие решают проблему, заказывая еду на дом в Новосибирске в различных службах доставки. Более 50% населения хотя бы раз в месяц решают себя оградить от домашних обязанностей и просто насладиться вкусным ужином в кругу семьи и друзей. Но поход в ресторан занимает много времени, требует определенного дресс-кода. А курьера можно встретить и в удобном домашнем костюме или халате.
Критерии выбора службы доставки - мнение экспертов
Доставка впервые появилась в середине 20 века в США одновременно с расширением телефонных сетей и ростом количества пиццерий, открытых итальянскими эмигрантами. Эксперты предлагают выбирать доставку с учетом следующих тонкостей:
- стоимость доставки – хорошо, если заведение предлагает бесплатную доставку при заказе на определенную сумму;
- время доставки - оптимально, если готовое блюдо будет дома уже через час после оформления заявки;
- наличие акций - вкусные подарки при покупке на определенную сумму, 20% скидка на поход в ресторан за заказ в официальном приложении, скидка 10% на самовывоз.
Преимущества доставки еды
Потребители, которые пользуются бесплатной доставкой итальянской пиццы http://dostavka-perchini.ru/, получают массу преимуществ. Согласно опросам, клиенты обращаются в заведения с курьерской службой по следующим причинам:
- экономия времени - и дело не только в готовке, ведь необходимо найти рецепт, съездить за продуктами, а потом вымыть посуду;
- потрясающий вкус блюд - даже самые лучшие хозяйки не могут повторить действия профессионального повара;
- возможность больше провести время с близкими людьми - современный образ жизни практически не оставляет свободных часов на хобби, встречи с друзьями или совместный ужин с родственниками;
- простой способ угодить всем участникам ужина - каждый получит именно тот вкус пиццы или пасты, который хочет, без компромиссов;
- комфорт - далеко не всем нравится находиться в общественных местах, некоторым намного приятней отдыхать в домашней обстановке без незнакомцев вокруг.
Помимо этого, клиентов ждет выгодная цена, ведь доставки предлагают ресторанные блюда по более доступной стоимости, чем поход в заведение или кафе.
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