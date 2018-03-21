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Живущий в Нижнем Тагиле переселенец из Донбасса добивается гражданской службы (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Живущий в Нижнем Тагиле переселенец из Донбасса добивается гражданской службы (ФОТО)

21 марта, 10:50Общество
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