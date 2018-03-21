Живущий в Нижнем Тагиле переселенец из Донбасса добивается гражданской службы (ФОТО)

Молодой человек объясняет свое нежелание служить в армии тем, что, живя на Украине, он видел, как взрывались дома, после чего армия его совершенно не вдохновляет.

Армия всегда вызывала у меня негативное отношение. Я не хочу кому-то подчиняться, тем более — убивать людей. Это не круто. Я думаю, что как раз армия способствует тому, что было на Майдане. После того, чего насмотрелся на Донбассе, мне тем более не хочется брать в руки оружие пояснил молодой человек.