Живущий в Нижнем Тагиле беженец из Донбасса отказывается от службы в армии (ФОТО)

19-летний молодой человек, вместе со своей семьей переехавший в Нижний Тагил из Донецка, когда там начались военные действия, пытается отказаться от службы в российской армии. Юноша старается заменить обязательство альтернативной гражданской службой.

Молодой человек объясняет свое нежелание служить в армии тем, что, живя на Украине, он видел, как взрывались дома, после чего армия его совершенно не вдохновляет.





Армия всегда вызывала у меня негативное отношение. Я не хочу кому-то подчиняться, тем более — убивать людей. Это не круто. Я думаю, что как раз армия способствует тому, что было на Майдане. После того, чего насмотрелся на Донбассе, мне тем более не хочется брать в руки оружие, -- пояснил молодой человек.

В праве проходить альтернативную гражданскую службу юноше отказала военная комиссия. Сейчас молодой человек пытается добиться гражданской службы в суде, однако суд первой инстанции ему уже отказал, пишет ZNAK.



