945 тысяч заплатит администрация Березовского ГО за пожар в аварийном доме

В феврале 2018 года в одном из домов пос. Шиловка близ Березовского произошел пожар, причиной возгорания стала аварийная работа электропроводки, приведшая к короткому замыканию. Возгорание произошло в квартире, принадлежащей Березовскому ГО. В результате пожара было уничтожено имущество в соседней квартире, принадлежащей женщине и двум ее несовершеннолетним детям. Установлено, что причиной возгорания в муниципальной квартире стало отсутствие надлежащего контроля за инженерными сетями и отсутствие капитального ремонта.

Потерпевшая обратилась с иском к администрации березовского ГО, ООО «УК «ЖКХ-Холдинг» и к нанимателю муниципальной квартиры. Истец просила компенсацию материального вреда в размере миллиона рублей, а также компенсацию в пользу несовершеннолетних дочерей в размере 144 тысяч рублей каждой.

Суд постановил взыскать в пользу женщины с администрации Березовского ГО 707 тысяч возмещения ущерба, 25 тысяч рублей - услуги оценщика, 10 тысяч рублей госпошлины и 202 тысячи рублей в пользу дочерей, общая сумма к возмещению - 945 тысяч рублей. С нанимателя суд постановил взыскать 405 тысяч рублей.

Администрация Березовского ГО осталась не согласна с судебным решением и обжаловала его в Свердловском областном суде, заявив, что обязанность по содержанию жилого помещения в надлежащем состоянии лежит на нанимателе.

Вышестоящая инстанция пришла к выводу, что ответственность за случившееся лежит на администрации муниципального образования, помимо этого, ООО «УК «ЖКХ-Холдинг» предоставило документы о том, что доводило до сведения администрации информацию об аварийности жилья.