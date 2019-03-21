Бисексуал заставил сбежать депутата Милонова с шоу мисс Екатеринбург
Сегодня, 19:28ОбществоФото: скриншот с видео шоу «Самосуд»
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На новом шоу екатеринбурженки Дарьи Онегиной депутат Госдумы Виталий Милонов не выдержал беседы с бисексуалом Данилой Поляковым.
Сюжеты: Екатеринбург
21 марта мисс Екатеринбург-2006 запустила программу «Самосуд», суть которой заключается в том, что гости программы беседуют с экспертами и аргументируют свои прошлые высказывания на те или иные темы.
Первым героем программы стал депутат Госдумы Виталий Милонов, который ранее высказывался негативно о геях. Сначала депутат обсуждал с психиатром: становится ли геями с рождения. После этого Милонов дискутировал с человеком, больным ВИЧ о том, как вирус распространяется – депутат настаивал на том, что в распространении недуга виноваты геи.
После того, как на кресло напротив Милонова сел топ-модель Данила Поляков, депутат сбежал, обозвав модель нецензурным словом.
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