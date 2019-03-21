Бисексуал заставил сбежать депутата Милонова с шоу мисс Екатеринбург

21 марта мисс Екатеринбург-2006 запустила программу «Самосуд», суть которой заключается в том, что гости программы беседуют с экспертами и аргументируют свои прошлые высказывания на те или иные темы.

Первым героем программы стал депутат Госдумы Виталий Милонов, который ранее высказывался негативно о геях. Сначала депутат обсуждал с психиатром: становится ли геями с рождения. После этого Милонов дискутировал с человеком, больным ВИЧ о том, как вирус распространяется – депутат настаивал на том, что в распространении недуга виноваты геи.