Число пострадавших от насилия свердловских детей выросло в 2 раза

За прошедший год, согласно отчёту уполномоченного по правам детей в Свердловской области Игоря Морокова, выросло число детских изнасилований (855 случаев в 2018 году против 463 в 2016), причинении вреда средней тяжести (46 случаев против 32) и истязаний (70 случаев против 42). 13 детей были убиты или им причинили смерть по неосторожности.

Также стало известно о снижении числа случаев, связанных с причинением лёгкого вреда здоровью и побоями. Но произошло это не из-за того, что детей стали меньше бить. По мнению депутата Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Вегнера, причиной стала декриминализация статьи о побоях в семье.

Сегодня практически безнаказанно можно бить женщин и детей в семье, только будь умней и бей с умом. Первобытное общество победило,отметил Вегнер на своей странице в Facebook.