Грозят ли российскому крабу американские санкции?

Причина тому - родственные связи Глеба Франка, главного лоббиста проекта, с персонами из санкционного списка США.

Как сообщает "МК", премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил в поддержку этого закона. При принятии законопроекта, 505 квот на вылов краба будут разыгрываться на электронных торгах. Победителей будут выбирать по количеству капитала. Многим хозяйствам придется бороться на аукционах за квоты с соперником, которого нельзя победить - с «денежным мешком». Также они будут вынуждены пойти на сокращение штата и объемов производства.

Крупные российские компании, которые одержат на торгах победу, тоже могту оказаться под ударом, поскольку страны Запада могут ввести против них санкции.

Главным лоббистом продвижения законопроекта, касающегося распределения квот на вылов краба, считают Русскую рыбопромышленную компанию. Предприятие с 2017 года нацелилась на крабовый рынок, хотя ранее занималась только добычей сельди и минтая. Преследуя желание развернуть отрасль на новое направление развития, Русская рыбопромышленная компания может потерпеть неудачу из-за того, что ее собственник Глеб Франк, является сыном руководителя компании «Совкомфлот» и главы совета директоров «Объединенной Судостроительной Корпорации» Сергея Франка. Обе указанные компании попали под американские санкции.

Также Глеб Франк является зятем бизнесмена Геннадия Тимченко, который с 2014 года находится в персональных санкционных списках Америки.

По мнению экспертов, из-за таких родственных связей Русской промышленной компании тоже угрожает риск попадания в «черный» список. Это приведет к уменьшению объемов добычи, сокращению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, перекрытию возможностей для экспорта. Беря в расчет тот факт, что до 90% крабов, добытых в России, пускается на экспорт, потери будут весьма существенными.