Малахов завершил съемки на перевале Дятлова в Свердловской области

Часть журналистов и экспертов добралась до места на снегоходах, там для них были организованы теплые палатки, местные деликатесы и питье. Вторая группа, в которую вошел телеведущий Андрей Малахов, добиралась до места на вертолете, посадить который удалось лишь с третьей попытки. Совершить посадку не давал сильный ветер.

По прилету съемочная группа записала интервью с представительницей манси Альбиной Анямовой.

После записи интервью, съёмочную группу подняли на склон горы Холатчахль, в то самое место, где была установлена палатка группы Игоря Дятлова. А затем спустили вниз, чтобы найти место расположения того самого кедра, возле которого в феврале 1959 года были обнаружены тела туристов,сообщается в группе Клуба экспедиций «Дикий север».

Андрей Малахов и операторы прошли около 10 километров, чтобы найти место, где произошла трагедия в 1959 году.

Съемки длились 5 часов, после этого вертолет со склона горы забрал телевизионщиков и доставил их в Ивдель. Параллельно с представителями СМИ расследование проводят сотрудники прокуратуры.