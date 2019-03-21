Организация выездных классов в школах не одобрена мэрией Екатеринбурга
Сегодня, 19:57ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Родители первоклассников не смогли получить одобрения от мэрии Екатеринбурга об организации выездных классов в переполненной школе №181.
Сюжеты: Екатеринбург
Родители, которые встречались с главой уральской столицы Александром Высокинским и директором департамента образования Екатериной Сибирцевой, сказали, что администрация города не поддержала идею о создании выездных классов. По их мнению, автобусы не считаются хорошим решением для разгрузки общеобразовательных классов.
На встрече с родителями Высокинский отметил, что сам учился в классе, в котором были 43 ученика. По словам родителей, мэр и глава департамента предложили подыскать для детей другие школы в период окончания записи в первые классы.
В Краснолесье находится только одна школа №181, в которую в этом году наберут 10 первых классов по 40 человек, информирует Znak.com.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей