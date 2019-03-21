Организация выездных классов в школах не одобрена мэрией Екатеринбурга

Родители, которые встречались с главой уральской столицы Александром Высокинским и директором департамента образования Екатериной Сибирцевой, сказали, что администрация города не поддержала идею о создании выездных классов. По их мнению, автобусы не считаются хорошим решением для разгрузки общеобразовательных классов.

На встрече с родителями Высокинский отметил, что сам учился в классе, в котором были 43 ученика. По словам родителей, мэр и глава департамента предложили подыскать для детей другие школы в период окончания записи в первые классы.