Пропавшая в прошлом году 16-летняя екатеринбурженка найдена в баре Москвы
Сегодня, 12:54ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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16-летняя жительница Екатеринбурга, в связи с пропажей которой было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», найдена в баре Москвы.
Сюжеты: Екатеринбург
Выяснилось, что девушка уехала в столицу России к друзьям, полицейские обнаружили беглянку в одном из баров Москвы, там она находилась со своим молодым человеком, пишет Е1.
Как пояснили в правоохранительных органах, уголовное дело было возбуждено для возможности более полно установить все обстоятельства пропажи несовершеннолетней.
Когда екатеринбурженку нашли, она пояснила, что уехала в Москву добровольно, так как любит путешествовать. Каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершалось.
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