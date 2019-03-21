Пропавшая в прошлом году 16-летняя екатеринбурженка найдена в баре Москвы

Выяснилось, что девушка уехала в столицу России к друзьям, полицейские обнаружили беглянку в одном из баров Москвы, там она находилась со своим молодым человеком, пишет Е1.

Как пояснили в правоохранительных органах, уголовное дело было возбуждено для возможности более полно установить все обстоятельства пропажи несовершеннолетней.