Свердловские казаки получат 10,4 млн и здание в центре Екатеринбурга
Сегодня, 17:39ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В 2019 году свердловским казакам на 2,7 млн рублей увеличили объем финансирования. Общая сумма полученных средств составит 10,4 млн рублей.
В 2018 году представители казачества получили их казны 7,71 млн рублей, большая часть которых была предоставлена минобразования региона в рамках государственной программы по развитию образования в регионе. Еще 1,2 млн рублей выделил департамент молодежной политики. Остальную сумму предоставили минкультуры и минспорта.
Количество организаций выросло благодаря финансированию: 12 новых казачеств было зарегистрировано на территории региона. Всего в Свердловской области функционируют 81 казачество.
2,5 тысячи казаков несут государственную гражданскую службу в Свердловской области. Их привлекают для охраны порядка на мероприятиях, организации военно-патриотического воспитания и охраны лесов, информирует Znak.com.
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