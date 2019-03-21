Свердловские казаки получат 10,4 млн и здание в центре Екатеринбурга

В 2018 году представители казачества получили их казны 7,71 млн рублей, большая часть которых была предоставлена минобразования региона в рамках государственной программы по развитию образования в регионе. Еще 1,2 млн рублей выделил департамент молодежной политики. Остальную сумму предоставили минкультуры и минспорта.