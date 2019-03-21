Свердловские муниципалитеты потратили на ликвидацию свалок 270 млн рублей
В 2018 году муниципалитеты Свердловской области потратили на ликвидацию несанкционированных свалок 270 млн рублей.
Глава Минэнергетики и ЖКХ Николай Смирнов отметил, что подобная сумма ежегодно направляется на устранение незаконных мест скопления отходов.
По словам министра, такие траты можно было избежать или направить в нужное русло, если все станут относится к окружающей среде более осознанно и цивилизованно.
На них можно ежегодно строить не менее 50 км газопроводов, не один новый детский сад или физкультурно-оздоровительный комплекс, сказал Смирнов.
Всего в прошлом году на территории региона были устранены 1438 из 1732 незаконных хранилищ мусора. Площадь размещения отходов составила около 90 га.
Департамент информполитики региона сообщает, что в 2018 году посредством ликвидации свалок удалось уменьшить выброс загрязняющих веществ в атмосферу – 6 кг фенола и 4 т метана, сероводорода, аммиака.