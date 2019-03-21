Свердловские муниципалитеты потратили на ликвидацию свалок 270 млн рублей

Глава Минэнергетики и ЖКХ Николай Смирнов отметил, что подобная сумма ежегодно направляется на устранение незаконных мест скопления отходов.

По словам министра, такие траты можно было избежать или направить в нужное русло, если все станут относится к окружающей среде более осознанно и цивилизованно.

На них можно ежегодно строить не менее 50 км газопроводов, не один новый детский сад или физкультурно-оздоровительный комплекс, сказал Смирнов.

Всего в прошлом году на территории региона были устранены 1438 из 1732 незаконных хранилищ мусора. Площадь размещения отходов составила около 90 га.