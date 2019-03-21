Свердловский замминистра строительства возглавит «Водоканал» Екатеринбурга
Сегодня, 08:00ОбществоФото: minstroy.midural.ru
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Заместитель министра строительства Свердловской области Игорь Дубровин вышел на работу в новой должности. Согласно имеющейся информации, он возглавит «Водоканал» Екатеринбурга. Правда, официального приказа о назначении нет.
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Пресс-служба «Водоканала» информацию о новом генеральном директоре подтвердить не может, так как отсутствует официальный приказ о назначении Дубровина. Тем не менее, источник Znak.com сообщает о том, что 20 марта замминистра строительства региона вышел на работу в новой должности.
Напомним, что предыдущий директор организации Евгений Буженинов покинул пост на прошлой неделе. Также стало известно о том, что должность первого заместителя директора предприятия достанется депутату думы Екатеринбурга от «Справедливой России» Александру Караваеву, который будет курировать взаимодействие МУПа с органами государственной власти.
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