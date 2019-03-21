Свердловский замминистра строительства возглавит «Водоканал» Екатеринбурга

Пресс-служба «Водоканала» информацию о новом генеральном директоре подтвердить не может, так как отсутствует официальный приказ о назначении Дубровина. Тем не менее, источник Znak.com сообщает о том, что 20 марта замминистра строительства региона вышел на работу в новой должности.