Учителя подали 130 заявлений о приеме на работу в школу №100 Нижнего Тагила
Сегодня, 19:16ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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130 заявлений от педагогических работников поступило в школу №100 Нижнего Тагила. Всего в образовательном учреждении 105 вакантных мест.
Сюжеты: Нижний Тагил
Начальник управления образования администрации города Татьяна Удинцева отметила, что первые классы нового образовательного учреждения полностью укомплектованы. Подача заявлений также осуществляется от родителей учеников 2–5, 8 и 10 классов из школ №40, 69, 81, информирует пресс-служба администрации города.
Напомним, что открытие школы на Муринских прудах запланировано на 1 сентября 2019 года. В настоящий момент идет работа по подготовке к лицензированию. В образовательном учреждении составлен график закупки оборудования, которое будет доставлено в школу в апреле.
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