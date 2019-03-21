Учителя подали 130 заявлений о приеме на работу в школу №100 Нижнего Тагила

Начальник управления образования администрации города Татьяна Удинцева отметила, что первые классы нового образовательного учреждения полностью укомплектованы. Подача заявлений также осуществляется от родителей учеников 2–5, 8 и 10 классов из школ №40, 69, 81, информирует пресс-служба администрации города.

Напомним, что открытие школы на Муринских прудах запланировано на 1 сентября 2019 года. В настоящий момент идет работа по подготовке к лицензированию. В образовательном учреждении составлен график закупки оборудования, которое будет доставлено в школу в апреле.