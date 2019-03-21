В Екатеринбурге житель Краснодара обвиняется в мошенничестве на 41 млн

В 2014 году обвиняемый оформил на подставных лиц, не знавших о его преступных намерениях, две фирмы - ООО «Право» и ООО «РусФинансКредит». Мужчина осуществил набор сотрудников в организации и разместил в интернете и печатных СМИ информацию об оказании юридических услуг. В частности, мужчина предлагал юридическое сопровождение, а также услуги управления ценными бумагами, гарантируя высокие процентные ставки.

Фактически обвиняемый не планировал заниматься какой-либо деятельностью. Мошенническим путем, представляясь вымышленным именем, он заключил договоры с 224 потерпевшими, нанеся им ущерб на общую сумму более 34 миллионов рублей.

Также житель Краснодарского края обратился в одну из фирм, занимающуюся продажей золота, и сообщил, что намеревается приобрести драгметалл на крупную сумму. Представители компании были приглашены в арендуемый им офис. Там он, под надуманным предлогом, покинул помещение, забрав с собой 4 килограмма золота на общую сумму более 7 миллионов рублей.

В тот же день обвиняемый покинул пределы Екатеринбурга, однако позже был задержан.