Женщина-инвалид в Богдановиче не могла получить жилье

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В Богдановиче женщина-инвалид получила квартиру после вмешательства прокуратуры.
Жительница Богдановича, которая является инвалидом бессрочно, обратилась в прокуратуру. Причиной стало длительное неисполнение муниципальными властями нескольких Постановлений РФ, которые дают право инвалидам претендовать на жилье.
Женщина не имела своего жилья и проживала у родственников. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, заявительница неоднократно обращалась в муниципалитет, но жилье ей так и не было предоставлено.
По заявлению прокуратуры суд рассмотрел дело, и женщина получила благоустроенное жилье.
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