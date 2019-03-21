Женщина-инвалид в Богдановиче не могла получить жилье

Жительница Богдановича, которая является инвалидом бессрочно, обратилась в прокуратуру. Причиной стало длительное неисполнение муниципальными властями нескольких Постановлений РФ, которые дают право инвалидам претендовать на жилье.

Женщина не имела своего жилья и проживала у родственников. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, заявительница неоднократно обращалась в муниципалитет, но жилье ей так и не было предоставлено.