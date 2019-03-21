Жители Краснотурьинска организовывали небезопасные экскурсии на лодке

Женщина являлась владелицей моторной лодки, на которой осуществляла перевозку людей. При этом у владелицы транспортного средства не было удостоверения на управление лодкой, разрешения на оказание платных услуг. Вместе со своим несовершеннолетним сыном она организовала экскурсии на моторной лодке по Краснотурьинскому пруду. За свои услуги обвиняемые брали с людей деньги.

В июне 2018 года сын женщины допустил столкновение с другой лодкой. В это время на борту находились четверо пассажиров, в том числе двое маленьких детей. Из-за столкновения все пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

При этом на моторной лодке не было аптечки, и несовершеннолетний водитель не смог оказать первую медицинскую помощь пострадавшим.