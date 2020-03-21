13 стран получат российские тест-системы для выявления коронавируса

Тест-системы, с помощью которых будет проведено 100 тысяч исследований, получат 13 государств. В их числе страны Евросоюза, страны СНГ, Иран, Монголия и Китай.

Также ведомство сообщает, что благодаря российским диагностическим средствам первые случаи заболевания выявили в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане.

В России было выявлено 253 случая заболевания COVID-19, один человек умер. В Екатеринбурге зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией, 21 марта СМИ сообщили еще о четырех зараженных.