13 стран получат российские тест-системы для выявления коронавируса
Сегодня, 14:06ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Россия направила тест-системы для исследований коронавируса за рубеж, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Сюжеты: Коронавирус
Тест-системы, с помощью которых будет проведено 100 тысяч исследований, получат 13 государств. В их числе страны Евросоюза, страны СНГ, Иран, Монголия и Китай.
Также ведомство сообщает, что благодаря российским диагностическим средствам первые случаи заболевания выявили в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане.
В России было выявлено 253 случая заболевания COVID-19, один человек умер. В Екатеринбурге зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией, 21 марта СМИ сообщили еще о четырех зараженных.
Карта распространения коронавируса в России
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