Главный инфекционист Ставрополья скрыла поездку в Испанию, чтобы избежать карантина
Сегодня, 15:23ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Ставропольском крае главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Ирина Санникова не рассказала руководству, что посетила Испанию и продолжила ходить на работу, пишет РБК.
Сюжеты: Коронавирус
Санникову госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом. После возвращения из Испании она вышла на работу, а не отправилась на карантин. Она преподает в медуниверситете. Сообщается, что врач контактировала с 13 студентами и 11 работниками кафедры.
В отношении женщины полиция проводит проверку по статьям «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей».
Карта распространения коронавируса в России
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