На Урале проходят одиночные пикеты в поддержку полицейских, осужденных за пытки детей

По словам участников акции, сроки для правоохранителей были завышены, а уголовное дело выстроено только на показаниях потерпевших.

Они выходят на одиночные пикеты с плакатами, содержащими надписи в защиту осужденных полицейских. Протестующие уверены, что на детей надавили с целью получения показаний. Поэтому они требуют пересмотра уголовного дела.

Глава группы, бывший начальник РОВД в Каменске-Уральском Иван Молодцов утверждает, что нет прямых доказательств вины. Также он добавил, что осужденный Алексей Андреев работал сутками и шесть раз был в Чечне. Он не исключает, что мальчик мог получить подзатыльник. Он трудный подросток и часто совершает преступления. На данный момент он находится в колонии.

По словам представителя одного из подростков Сергея Барсукова, на него и детей устроили травлю. Их оскорбляют в социальных сетях.

В полицейском главке Свердловской области отметили, что одиночные пикеты являются законными. По словам начальника главка Валерия Горелых, гражданам разрешается выходить на одиночные пикеты и выражать свою позицию. Он добавил, что осужденных пока не уволили из правоохранительных органов.

Обе стороны дела намерены обратиться в Верховный суд и прокуратуру с просьбой о пересмотре дела. Адвокаты запрашивают более мягкое наказание, а сторона потерпевших, наоборот, намерена добиться увеличения срока до максимально возможного, который составляет 10 лет.