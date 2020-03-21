На Урале проходят одиночные пикеты в поддержку полицейских, осужденных за пытки детей
В Каменске-Уральском местные жители проводят одиночные пикеты в поддержку полицейских, которых осудили за пытки двух детей, сообщает E1.
По словам участников акции, сроки для правоохранителей были завышены, а уголовное дело выстроено только на показаниях потерпевших.
Они выходят на одиночные пикеты с плакатами, содержащими надписи в защиту осужденных полицейских. Протестующие уверены, что на детей надавили с целью получения показаний. Поэтому они требуют пересмотра уголовного дела.
Глава группы, бывший начальник РОВД в Каменске-Уральском Иван Молодцов утверждает, что нет прямых доказательств вины. Также он добавил, что осужденный Алексей Андреев работал сутками и шесть раз был в Чечне. Он не исключает, что мальчик мог получить подзатыльник. Он трудный подросток и часто совершает преступления. На данный момент он находится в колонии.
По словам представителя одного из подростков Сергея Барсукова, на него и детей устроили травлю. Их оскорбляют в социальных сетях.
В полицейском главке Свердловской области отметили, что одиночные пикеты являются законными. По словам начальника главка Валерия Горелых, гражданам разрешается выходить на одиночные пикеты и выражать свою позицию. Он добавил, что осужденных пока не уволили из правоохранительных органов.
Обе стороны дела намерены обратиться в Верховный суд и прокуратуру с просьбой о пересмотре дела. Адвокаты запрашивают более мягкое наказание, а сторона потерпевших, наоборот, намерена добиться увеличения срока до максимально возможного, который составляет 10 лет.
Четыре сотрудника полиции из Каменска-Уральского 16 марта были приговорены к лишению свободы за превышение должностных полномочий. Все они получили 13 лет на четверых. По версии суда, полицейскими были допрошены мальчик и девочка с утра до ночи без присутствия родителей и психолога. При этом они использовали пытки. В частности, вывозили в лес и заставляли рыть могилу. Таким образом они пытались получить признательные показания по факту кражи сумочки у пенсионерки.