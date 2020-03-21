Свердловский депутат Ионин предложил ввести «кредитные каникулы» из-за коронавируса

В обращении Ионин отмечает, что во время пандемии большинство людей будут сидеть дома, не имея возможность зарабатывать.

Если Правительство заинтересовано, чтобы народ спокойно пережил карантин — оно обязано ввести мораторий на выплату всех видов кредитов, пишет Ионин.