Свердловский депутат Ионин предложил ввести «кредитные каникулы» из-за коронавируса
Сегодня, 19:21ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Депутат Госдумы Дмитрий Ионин обратился в Правительство РФ с предложением ввести «кредитные каникулы» на время пандемии коронавируса, об этом депутат написал на своей странице во «ВКонтакте».
Сюжеты: Коронавирус
В обращении Ионин отмечает, что во время пандемии большинство людей будут сидеть дома, не имея возможность зарабатывать.
Если Правительство заинтересовано, чтобы народ спокойно пережил карантин — оно обязано ввести мораторий на выплату всех видов кредитов, пишет Ионин.
По словам депутата, Центробанк заявил о возможности реструктуризацию кредитов, но лишь для тех, кто заболел коронавирусом. Ионин заявил, что будет поднимать вопрос повторно, призывая коллег поддержать инициативу.
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