Свердловский министр спорта запустил флешмоб «Спорт против коронавируса»
Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт записал ролик о борьбе с коронавирусом. Видео размещено на странице Минспорта Свердловской области в Instagram.
В ролике чиновник говорит о том, что коронавирус – это неприятно, и призывает свердловчан заниматься спортом для победы над вирусом.
Спорт победит коронавирус, говорит чиновник.
Также Рапопорт несколько раз выжал гантели, а затем отжался.
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Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт призвал спортсменов и любителей вести здоровый образ жизни даже в условиях карантина. Сам он продолжает заниматься спортом на своем рабочем месте и предлагает присоединиться всех к его флешмобу. «Коронавирус, говорите? Да, неприятно, да, приходится чем-то жертвовать, но не теряем оптимизм, чаще моем руки, и главное, ведём здоровый образ жизни! Я нахожу возможность для занятий физкультурой даже на рабочем месте! Присоединяйтесь все! Объявляю флешмоб: Спорт против коронавируса, спорт победит коронавирус!» #спортпротивкоронавируса #спортпобедиткоронавирус
Публикация от @ minsport_so