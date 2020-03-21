Центр «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле запустил новый акселератор для творческих людей

Главная цель акселератора «Бизнес в сфере искусства и творчества» — научить грамотно зарабатывать на своей творческой деятельности индивидуальным предпринимателям, самозанятым и тем, кто создаёт шедевры собственными руками. В этом участникам помогут опытные спикеры, которые расскажут, как создать свой бренд и фирменный стиль, как рассчитать себестоимость продукта и какие инструменты при этом использовать, как разработать дизайн и продвинуть творческий бизнес посредством рекламы, но самое главное — как и зачем становиться самозанятым.

Это такое построение, которое будет связано с командной работой. В нашей программе мы постарались реализовать совершенно разные аспекты информации, которые могут быть полезны как в проектировании собственного бизнеса, так и в проектировании бизнеса в рамках сообщества, сообщил разработчик проекта, бизнес-тренер и преподаватель УрФУ Максим Щербинин.

Работа акселератора построена на пяти тематиках: самозанятые — кто они, как спроектировать бизнес-модель, создать рекламу, продвинуться в сфере искусства и творчества, а также спикеры затронут экономические вопросы, например, как рассчитать себестоимость своих работ. Занятия будут проходить каждую пятницу и субботу в течение шести недель, а 19 апреля участников ждёт первая проба продажи собственной продукции и 26 апреля — защита проекта.

По окончании обучения, участники могут стать обладателями беспроцентного займа от областного фонда на сумму до 500 тысяч рублей.

Также вчера прошло открытие «АртРезиденции» в здании демидовского завода в посёлке Черноисточинск, который принадлежит предпринимателю Александру Быкову. Проект вошёл в сотню программы «100 городских лидеров — 2020» Агентства стратегических инициатив. Фишкой, по словам руководителя центра «Мой бизнес» Сергея Федореева, является создания интересных мест и точек именно на удаленных территориях. Для удобства, в случае необходимости, для посетителей будет организован транспорт.

В центре «Мой бизнес» появилось видение, что предпринимательский потенциал творческих людей не до конца реализован. Не всегда художники умеют продавать. У нас появилась идея создать акселератор для творческих людей и мы познакомились с Александром Быковым. Он горит желанием восстановить это пространство, рассказал Сергей Федореев.

Видео Видео: Youtube.com

На 800 квадратных метрах бывшего завода планируется создать зоны выставок, продажи, лекториум, концертную площадку, переговорные, коворкинг-зал и библиотеку. Кроме того, появятся мастерские художников с возможностью проживания прямо там — жить и творить одновременно.

По словам заместителя руководителя центра «Мой бизнес» Екатерины Третьяковой, резидентами арт-объекта могут стать нынешние участники акселератора «Бизнес в сфере искусства и творчества».

На перспективу мы видим их резидентами нашего творческого кластера. Сейчас мы их подрастим и нам надо будет заполнить это пространство резидентами, сказала Екатерина Третьякова.

Планируется, что к 2022 году «АртРезиденция» будет принимать до 300 участников пленэров в год и до 40 постоянных участников.

Видео Видео: Youtube.com

В реализации творческого кластера помощь оказывает администрация Горноуральского городского округа. По словам начальника отдела экономики и стратегического развития Светланы Кушниковой, арт-пространство поможет местным предпринимателям зайти на эту территорию, развить близлежащие объекты посёлка, также привлечь туристов. Со своей стороны администрация окажет поддержку в проведении событийных мероприятий.

Мы готовы пойти на встречу в рамках своей компетенции. Это проект может жить, может быть реализован и может быть интересен и для жителей нашего округа, и для гостей округа. Главное, чтобы приток финансирования был у предпринимателя, который вступил на путь получения гранта, поэтому надеемся, что у него всё получится и это будет помощью в реализации его проекта, сообщила Светлана Кушникова.

Сергей Федореев выразил надежду, что «АртРезиденция» станет центром притяжения талантливых художников, где ещё больше раскроется не только творческий, но и предпринимательский потенциал.