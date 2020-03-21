Участковые в Свердловской области получили костюмы для защиты от коронавируса
Сегодня, 15:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области участковым уполномоченным полиции выдали костюмы для защиты от коронавируса, пишет ЕТВ.
Полицейские получили 300 защитных костюмов. В комплекты входят комбинезоны, фартуки, респираторы, очки, нарукавники, бахилы, перчатки. Участковые смогут надевать костюмы при обходе домов с медицинскими работниками, где живут люди, контактирующие с инфицированными. Костюмы выделили из госрезерва для обеспечения работ по ликвидации ЧС.
Карта распространения коронавируса в России
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