Участковые в Свердловской области получили костюмы для защиты от коронавируса

Полицейские получили 300 защитных костюмов. В комплекты входят комбинезоны, фартуки, респираторы, очки, нарукавники, бахилы, перчатки. Участковые смогут надевать костюмы при обходе домов с медицинскими работниками, где живут люди, контактирующие с инфицированными. Костюмы выделили из госрезерва для обеспечения работ по ликвидации ЧС.