УГМК подала иск к АНО «Универсиада-2023» на один миллион рублей

Глава АНО «Универсиада-2023» Александр Чернов рассказал, что речь идет о возвращении УГМК заемных средств, которые были взяты для рекламы продвижения Екатеринбурга на ЭКСПО-2025.

По словам Черонова, обязательства перед УГМК будут закрыты в ближайшее время, суд является лишь технической процедурой. Для подтверждения чистоты сделки.