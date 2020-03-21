УГМК подала иск к АНО «Универсиада-2023» на один миллион рублей
Сегодня, 13:47ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Уральская горно-металлургическая компания подала иск на 1,1 млн рублей к ликвидируемому АНО «Универсиада-2023» в Арбитражный суд, пишет znak.
Глава АНО «Универсиада-2023» Александр Чернов рассказал, что речь идет о возвращении УГМК заемных средств, которые были взяты для рекламы продвижения Екатеринбурга на ЭКСПО-2025.
По словам Черонова, обязательства перед УГМК будут закрыты в ближайшее время, суд является лишь технической процедурой. Для подтверждения чистоты сделки.
АНО «Универсиада-2023» находится в стадии ликвидации, вместо него будет создано АНО «Исполнительная дирекция Универсиады-2023».
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