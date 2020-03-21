В Екатеринбурге двух человек увезли в больницу с подозрением на коронавирус

Очевидцы рассказали, что к дому сначала подъехала машина, из которой вышли двое человек и участковый. У автомобиля они надели защитные костюмы. Позже приехала скорая помощь.

Из подъезда вывели молодого человека и девушку, после чего подъезд дезинфицировали. По предварительным данным, молодые люди прилетели из отпуска, их направили в больницу № 40.

Напомним, 17 марта в Екатеринбурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Затем еще у шести екатерибуржцев.