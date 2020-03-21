В Екатеринбурге двух человек увезли в больницу с подозрением на коронавирус
Сегодня, 10:29ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге вечером 20 марта двух местных жителей люди в защитных костюмах увезли на скорой, пишет Е1. По словам очевидцев, у горожан заподозрили коронавирус.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Очевидцы рассказали, что к дому сначала подъехала машина, из которой вышли двое человек и участковый. У автомобиля они надели защитные костюмы. Позже приехала скорая помощь.
Из подъезда вывели молодого человека и девушку, после чего подъезд дезинфицировали. По предварительным данным, молодые люди прилетели из отпуска, их направили в больницу № 40.
Напомним, 17 марта в Екатеринбурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Затем еще у шести екатерибуржцев.
Карта распространения коронавируса в России
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