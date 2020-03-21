В Екатеринбурге ко Дню Победы установят 25 вазонов за 450 тысяч рублей
Сегодня, 12:41ОбществоФото: проектная документация
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В Екатеринбурге к 9 Мая на улицах установят 25 вазонов, стоимостью 450 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
На вазонах должны находиться изображения Ордена Славы с Советским орденом Великой Отечественной войны на георгиевской ленточке. Обиты они должны быть деревянными лампелями, по размеру - 74х74х63. На передней части установят металлические листы с изображениями.
Установить вазоны должны к 9 мая на нескольких улицах города.
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