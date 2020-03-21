В Свердловской области мошенники пытаются заработать на ситуации с коронавирусом
Вчера, 22:35ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области появились мошенники, которые пытаются заработать на ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщается в официальном телеграм-канале правительства региона по информированию населения об эпидемической ситуации.
Сюжеты: Коронавирус
Они рассылают в мессенджерах сообщения с просьбой перевести деньги на покупку антисептических средств для «помощи детям».
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Пост о мошенниках
Фото: Телеграм-канал правительства об информировании населения
Власти просят не верить сообщениям, так как в социальных учреждениях Свердловской области имеется достаточный запас дезинфицирующих средств. Более того, в сообщении сказано, что скоро мошенники могут заявить о введении комендантского часа, а также о детях «арестованных в торговых центрах».
Ранее стало известно об еще одной мошеннической схеме. В Екатеринбурге злоумышленники создают сайты, где предлагается приобрести медицинские маски оптом. Однако вместо нужного товара покупатели получали бинты, одноразовые салфетки, а также носовые платки.
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