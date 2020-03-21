В Свердловской области мошенники пытаются заработать на ситуации с коронавирусом

Они рассылают в мессенджерах сообщения с просьбой перевести деньги на покупку антисептических средств для «помощи детям».

Власти просят не верить сообщениям, так как в социальных учреждениях Свердловской области имеется достаточный запас дезинфицирующих средств. Более того, в сообщении сказано, что скоро мошенники могут заявить о введении комендантского часа, а также о детях «арестованных в торговых центрах».