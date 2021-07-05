7,5 млрд выделено на программу социально-экономического развития Курганской области

Что мы хотели бы сделать и в чем мы готовы поспособствовать? Первое — это возможности нашей системы: 300 с лишним точек, где мы присутствуем на территории Российской Федерации. Это наша зарубежная сеть,отметил президент торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.