7,5 млрд выделено на программу социально-экономического развития Курганской области

7,5 млрд выделено на программу социально-экономического развития Курганской области

Сегодня, 16:32ОбществоФото: 1mediainvest.ru
На реализацию программы социально-экономического развития Курганской области до 2024 года выделено свыше 7,5 миллиардов рублей.

Во время осуществления проекта будет создана территория опережающего развития, особая экономическая зона и семь индустриальных парков. Для резидентов будут доступны льготные условия, сообщает «РБК».

На данный момент около 170 проектов находятся в работе, рассказал вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов. Данные проекты предоставят новые рабочие места для примерно 4,5 тысячи человек.

Свыше 20,5 тысячи предпринимателей работают в области, а товары, изготовленные здесь, экспортируют в 54 страны. Планируется увеличить географию поставок и расширить внешнеторговый оборот области. В 2020 году он оставил 272 миллиарда долларов.

Что мы хотели бы сделать и в чем мы готовы поспособствовать? Первое — это возможности нашей системы: 300 с лишним точек, где мы присутствуем на территории Российской Федерации. Это наша зарубежная сеть,отметил президент торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

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