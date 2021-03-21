Может покалечить, может спасти: тагильчане о роли спорта в жизни человека

Олег Вахонин выигрывает соревнования по плаванию и настольному теннису

Олег Вахонин из Нижнего Тагила занимается настольным теннисом и плаванием. Плавать Олег начал после ампутации — это было частью его реабилитации для поддержания тела в нормальном состоянии. Сначала плавал для себя, а во взрослом возрасте начал участвовать еще и в соревнованиях. Олег состязался в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Крыму. Но основным своим видом спорта считает настольный теннис. По словам Олега, играть в теннис он начал со школы, соревновался с ребятами во дворе за железным теннисным столом, без тренера и до сих пор неправильно держит ракетку, но все равно занимает призовые места. Олег поделился, как на соревновании «Пара-Крым» у него за два дня до игры сломался протез. Но чтобы не пропускать состязание, он решил играть сидя в инвалидной коляске.