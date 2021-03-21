Может покалечить, может спасти: тагильчане о роли спорта в жизни человека

Сегодня, 17:17ОбществоОльга ДайбоваФото: 1mediainvest.ru
Хоккеист Тимур Файзутдинов, выступая за молодежный хоккейный клуб «Динамо Санкт-Петербург», во время матча получил удар в голову шайбой. 19-летний воспитанник уральского «Трактора» в тяжелом состоянии был госпитализирован. Врачи три дня боролись за жизнь хоккеиста, но его не удалось спасти.
Тагильчанин Александр Коченков решил сделать подъем с переворотом на футбольных воротах во время игры. Как Александр сообщил TagilCity.ru, ворота оказались не закреплены, и он упал вместе с ними, сломав позвоночник в шейном отделе. Восстанавливался благодаря поддержке родных и друзей, а на реабилитацию ему потребовался не один платный курс. В настоящее время Александр Коченков прикован к инвалидной коляске.
Несколько лет назад в Нижнем Тагиле школьнику во время тренировки в бассейне УВЗ стало плохо. 7-летнего мальчика пытались спасти, но безрезультативно. Судебно-медицинская экспертиза показала, что учащийся спортивной школы погиб из-за механической асфиксии. Тренер утонувшего мальчика получил наказание в виде двух лет ограничения свободы.
Молодой человек был здоров и играл в хоккей. После удара у него образовалась саркома, ногу пришлось ампутировать, как рассказали TagilCity.ru в спортивно-адаптивной школе имени Михалины Лысовой. Парень пытался заниматься флэш-хоккеем, но переносить нагрузки человеку с инвалидностью было трудно, он бросил это занятие.
Хоккеист из Нижнего Тагила Сергей Симонов после тренировки пожаловался на боль в боку. Молодого человека госпитализировали и провели операцию по удалению селезенки, но 23-летний спортсмен скончался. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила из-за тупой травмы живота и разрыва селезенки.
Спортивные нагрузки могут пагубно сказаться на здоровье. По словам заведующего травматологическим пунктом ГБ № 4 Дениса Григорьева, можно заниматься шахматами, что тоже спорт, и никакая шайба не прилетит, но наиболее травмоопасными считаются бокс, хоккей, игровые виды спорта по типу волейбола и футбола.
Спортсмены остаются с какими-то ограничениями, либо до инвалидности дело доходит, либо развиваются хронические заболевания, которые требуют длительного и постоянного лечения. Зачастую спорт на здоровье влияет не совсем хорошо, сказал Денис Григорьев.
У большинства населения нашей страны существует мнение, что любительский спорт не вредит, в отличие от профессионального. Но по мнению тренера спортивной школы «Тагилстрой» Оксаны Федоровой, все индивидуально. В спорте требуется правильный подход тренера, так как тренировочный процесс может либо нанести вред, либо принести пользу. Если тренер будет вести верно организованный процесс, то спорт навредить не может.
Бывает состояние перетренированности. Если к такому состоянию не приводить, то никаких последствий не будет. Если дать перегрузку, может что-то и случиться, пояснила Оксана Федорова.
У спорта есть медицинские противопоказания. Как сообщил TagilCity.ru Денис Григорьев, при желании заниматься спортом, надо учитывать какие-либо индивидуальные патологии. В то же время тренер Оксана Федорова утверждает, что если у человека для одного вида спорта, например бокса, есть противопоказания, то это может не считаться помехой, чтобы заниматься баскетболом. При приеме в спортшколы требуется медицинская справка. В спорт могут взять только абсолютно здоровых детей.
При занятиях спортом можно добиться укрепления организма. Хороший мышечный каркас, никаких нарушений осанки и телосложение будет выглядеть эстетично. Главное, спорт должен быть в правильных дозировках. По словам Оксаны Федоровой, если ребенок от 5 до 10 лет ведет малоподвижный образ жизни, то его сердечная мышца не работает, и к подростковому возрасту может развиться вегетососудистая дистония. Искривление позвоночника возникает в том числе из-за слабого мышечного корсета, а миопия из-за того, что дети не бегают на улице, а сидят или лежат с телефонами в руках.
Людям с инвалидностью для реабилитации рекомендуют заниматься физкультурой. Как сказал травматолог, физкультура может быть направлена на восстановление объема движения, улучшение кровоснабжения.
Общественная организация инвалидов «Новая жизнь» Нижнего Тагила проводит для людей с ОВЗ оздоровительную гимнастику, занятия по лыжам, настольному теннису, шашкам, дартсу.
Это позитивно на них отражается — у них повышается и настроение, и стимул какой-то у них идет, они стремятся, цель у них появляется, желание победить. Положительно влияет и на здоровье, и с психологической точки зрения, поделилась руководитель общества Надежда Мохова.
Женя Быков из Нижнего Тагила учится сейчас в спортивной школе в Москве, как сказала про него руководитель всероссийского общества инвалидов Светлана Кормановская. У молодого человека ограничения по здоровью проявились в слепоте, но он стремится к занятиям профессиональным спортом. Молодой человек занимается лыжами и легкой атлетикой.
Я верю в этого человека. А так в основном пассивность какая-то, очень много колясочников — какие занятия спортом. А у Жени есть стремление, рассказала о Жене Светлана Кормановская.
Светлана уверена, что Жене Быкову надо выходить в большой спорт.
Василий Кузнецов получил производственную травму в 26 лет, но не сломался духом. Тагильчанин продолжил заниматься спортом. Василий может бросить ядро, проехать на коляске на скорость, подтянуться, сыграть в теннис и дартс. На соревнованиях занимал первые, вторые и третьи места. Трудности сейчас видит в том, что с возрастом сложнее справляться с нагрузками — ему уже под 60 лет.
Дома так, чтобы сердце, разогнать кровь — помахал гантелей. На настроение влияет положительно. Я хорошо отношусь к спорту, поделился Василий Кузнецов.
Анна Остробородко в спорте с детства — с 6 лет, и занимается уже 14 лет. Девушка признается, что иногда бывает неохота выходить на тренировку, но она преодолевает свою лень. У Анны есть цели, которые она хочет достичь. Спортсменка не зацикливается на одном каком-то успехе, а считает, что самые важные еще впереди. Анна активничает, не сидит на месте, развивается, работает с детьми. По ее словам, спорт должен быть в жизни у каждого человека.
Настроение плохое, ты выходишь на тренировку и забываешь, что у тебя плохое настроение, ты настроена только не тренировку, и у тебя настроение поднимается, отметила Анна Остробородко.
Евгений Слезкин начал спортивную карьеру в 18 лет. Молодой человек занимался легкой атлетикой и выигрывал на соревнованиях призовые места. Потом Евгений сменил вид спорта и переключился на плавание, где также достиг высот. В настоящее время спортсмен интересуется спортивной игрой на точность, напоминающей боулинг, бочче. По словам Евгения, спорт для него — это жизнь.
Преимущество — лучше двигаюсь. А настроение у меня отличное, когда спортом занимаюсь, поделился Евгений Слезкин.
Олег Вахонин из Нижнего Тагила занимается настольным теннисом и плаванием. Плавать Олег начал после ампутации — это было частью его реабилитации для поддержания тела в нормальном состоянии. Сначала плавал для себя, а во взрослом возрасте начал участвовать еще и в соревнованиях. Олег состязался в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Крыму. Но основным своим видом спорта считает настольный теннис. По словам Олега, играть в теннис он начал со школы, соревновался с ребятами во дворе за железным теннисным столом, без тренера и до сих пор неправильно держит ракетку, но все равно занимает призовые места. Олег поделился, как на соревновании «Пара-Крым» у него за два дня до игры сломался протез. Но чтобы не пропускать состязание, он решил играть сидя в инвалидной коляске.
Я научился за ночь, попросил партнера потренироваться, приспособился к навыкам, к новым ощущениям, этой специфике. И ничего, поучаствовал на коляске, второе место занял, рассказал Олег Вахонин.
В последние годы, как признался Олег, ему понравилось скалолазание. Тагильчанин уже прошел курсы и участвовал в соревнованиях по скоростному скалолазанию без протеза.
Спорт оказывает положительное влияние на социализацию людей с инвалидностью. Обычно люди с ОВЗ имеют ограниченный круг общения. При занятиях физической активностью контакты расширяются. И даже если человек из-за особенностей здоровья не может в чем-то проявить себя, спорт поможет ему реализоваться.
Когда человек не реализует свои возможности, ему психологически трудно жить, а тут у них есть занятие, есть возможность общаться с другими людьми — это очень важно для них, заметила замдиректора по спортивной работе спортивно-адаптивной школы имени Михалины Лысовой Людмила Ларцева.
Людям с ограниченными возможностями занятия спортом придают силы и желание жить. Спорт может быть виновником в потере здоровья, но в то же время стать помощником при восстановлении. И сотни россиян с ОВЗ в проекте #безграничные_возможности рассказали свои истории о том, как спорт стал для них способом жить лучше.