Три педагога из Нижнего Тагила победили во всероссийском конкурсе «Учитель будущего»

Победители были объявлены 20 марта в Санкт-Петербурге. В финале состязались 30 команд из разных регионов страны. Педагоги, в том числе, проводили уроки в школах Северной столицы, но не самые обычные. Перед учителями стояла задача за один урок вложить знания ученикам по нескольким направлениям.