Три педагога из Нижнего Тагила победили во всероссийском конкурсе «Учитель будущего»

Четыре команды из Свердловской области прошли в финал и одержали победу. В их числе оказались три преподавателя школы № 81:
Победители были объявлены 20 марта в Санкт-Петербурге. В финале состязались 30 команд из разных регионов страны. Педагоги, в том числе, проводили уроки в школах Северной столицы, но не самые обычные. Перед учителями стояла задача за один урок вложить знания ученикам по нескольким направлениям.
Отмечается, что Свердловская область стала лидером по количеству выигравших команд среди всех регионов России. Конкурс провели в рамках национального проекта «Образование».
После победы, начнется работа по программе сопровождения педагогов по различным направлениям. В их число войдет создание собственных решений в сфере образования, разработка личного бренда учителей и школ.
Напомним, 20 марта сообщалось, как учитель из Нижнего Тагила приняла участие в конкурсе «Учитель года». Ей стала преподаватель предметной области «Искусство» из тагильской школы № 32 Ольга Семенова. Итоги будут подведены после 26 марта, когда пройдет второй этап.