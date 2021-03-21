Владислав Пинаев объяснил причины убыли населения Нижнего Тагила

Кто-то уезжает учиться, некоторые переезжают на другое место жительство. Граждане отправляются на юг из-за более приятных климатических условий. Ну и про естественную убыль не забываем, рассказал E1 Владислав Пинаев.
Есть и такие люди, которые наоборот приезжают из Екатеринбурга в Тагил. У них удаленная работа, и им комфортнее жить в городе без пробок и где жизнь дешевле, отметил глава города. Владислав Пинаев уточнил, что в Нижнем Тагиле нет программы возвращения жителей в родной город, однако подчеркнул, что жизнь горожан улучшается. По нацпроектам строятся парки и места отдыха.
Убыль населения началась в Нижнем Тагиле после распада СССР в 1991 года. На тот момент в городе проживали 439 тысяч человек. К 2000 году численность снизилась до 390 тысяч, к 2010 до 361 тысячи, а в 2020 — 349 тысяч человек. По данным на 1 января 2019 года город занимал 54 место из 1115 городов России, по данным госстатистики.