Землетрясение, ухудшающийся воздух и банкротство: итоги недели в Нижнем Тагиле

Экологическая повестка также была насыщенной: на этой неделе после долго затишья в воздухе Нижнего Тагила вновь было превышение ПДК вредных веществ (да, граждане из УГМС, мы делали именно 20-минутные замеры). И это на фоне того, что в течение последних двух лет — и это пока реализуется программа «Чистый воздух» — состояние воздуха в городе становится все хуже. Чиновники еще не готовы воспринимать данные нашего сертифицированного и поверенного прибора всерьез, но вскоре мы не только дополним его новыми датчиками, чтобы определять еще несколько веществ, но и получим документацию, которой нет у УГМС и которая станет железным аргументом при обращении в надзорные органы.