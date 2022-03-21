6 млн предприятия растратил свердловчанин на машины, отдых и кредиты

Уголовное дело за растраты в особо крупном размере было заведено в отношении 32-летнего мужчины. Следствие доказало, что в 2019 году он был управляющим складом в организации, торговавшей запчастями к лесозаготовительной и сельскохозяйственной технике.
Воспользовавшись своим служебным положением, а также тем, что он сам составлял акты ревизии, подсудимый продавал клиентам дорогостоящий товар по заниженной цене. Полученные деньги свердловчанин потратил на покупку автомобилей, погашение кредитов и семейный отдых в Сочи и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Напомним, 3,5 миллиона с корпоративной карты ЕВРАЗ НТМК похитил сотрудник комбината. На эти деньги он, в частности, покупал запчасти для своих автомобилей. Сейчас мужчина уволен, проводится расследование. В отношении него будет возбуждено уголовное дело.