Буцаев: К концу года планируется достигнуть 100% импортозамещения на мусорных заводах

На международной выставке оборудования и технологий для переработки, утилизации отходов и очистки сточных вод Wasma глава РЭО Денис Буцаев рассказал о проектах в сфере обращения с отходами.

Они получат помощь от правительства и будут оборудованы новым оснащением, комплектующими азиатского и турецкого производства. На пленарной сессии “Зеленая экономика – новые вызовы?” Буцаев отметил, что отрасль обращения с отходами не зависит от импорта и экспорта. Важным направлением считается доступность современных технологий. Известно, что импортозамещение ведется по многим направлениям. Обработка ТКО достигла 80% импортозамещения. Заменив несколько видов оборудования, можно в итоге достигнуть 100%. Это можно сделать до конца года. Однако даже эти 80% говорят о том, что Россия практически не зависит от экспорта. Конечно же, есть компонентная база, которую необходимо заменить с точки зрения поставок, – с европейского на азиатский рынок. Об этом пишет 360tv.ru. По мнению Буцаева, уже заменено оборудование в сфере обращения с ТКО в нескольких направлениях до 60% и 80%. Здесь очень важно, чтобы участие принимали белорусские коллеги. По словам чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь Владимира Семашко, в Беларуси большое внимание уделяется сфере обращения с мусором. Планируется до конца 2025 года выйти на переработку более 30% ТКО. Сейчас специалисты работают над современными машинами, оборудованием для уборки городов, мусоровозов. Беларусь способна удовлетворить и свои потребности, и российские. За последние годы в стране построено восемь мусороперерабатывающих заводов, и три еще строится. Также Буцаев назвал экономику замкнутого цикла логическим продолжением реформы обращения с отходами. Ее запустили с 2019 года. Сначала правительством было принято решение работать с ТКО. После этого 42 инициативы правительства включили в себя новый проект, который связан с вовлечением иных видов отходов в переработку. При этом экологическая повестка стала неким экономическим драйвером в развитии целого ряда отраслей. Замглавы Минприроды Дмитрий Тетенькин, который также принимал участие в сессии, сказал, что для развития отрасли необходимо и дальше поддерживать проекты в области обращения с ТКО. Следует добиться того, чтобы отходы превращались в ценный востребованный продукт, который бы не пришлось везти на полигон для захоронения.

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