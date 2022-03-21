Число смертей после травм на свердловских предприятиях снизилось в 2021 году

Число смертей после травм на свердловских предприятиях снизилось в 2021 году
Число смертей после травм на свердловских предприятиях снизилось в 2021 году
Сегодня, 17:13ОбществоФото: 1MI
Число смертей людей после травмирования на рабочем месте в Свердловской области снизилось в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

Однако в некоторых отраслях число летальных исходов увеличилось. Так, в организациях обрабатывающей промышленности было зафиксировано 27 таких случаев (в 2020 — 23), на предприятиях сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства после травм скончалось три человека (в 2020 — 1), компании водоснабжения лишились двух работников (в 2020 — 0), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В целом по региону число несчастных случаев на производстве за год снизилось на 12,7%, с 244 до 213. Основной причиной этого остается несоблюдение условий охраны труда: не проводится обучение работников и медицинские осмотры, отсутствуют СИЗы.

В 2021 году прокуратура выявила 2,3 тысячи нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечены 389 человек, к административной — 298, возбуждено три уголовных дела.

Напомним, 7 марта на шахте «Северопесчанская» под Краснотурьинском погиб шахтер, на которого обвалился пласт породы. По данному факту прокуратура проводит проверку, назначена судмедэкспертиза тела мужчины.

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