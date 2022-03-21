Олени на тагильских дорогах и угроза срыва дачного сезона на Дураковке

Плотину Иван-озера после потопа летом 2021 года до сих пор не начали восстанавливать. Впереди весенний паводок, который может смыть оставшуюся чать насыпи. Это затруднит подъезд садоводов к своим земельным участкам или и вовсе затопит огороды. Еще в прошлом году масштаб разрушений оценивали три комиссии.