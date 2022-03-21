Олени на тагильских дорогах и угроза срыва дачного сезона на Дураковке

Пенсионер едва не погиб во время пожара на Вагонке. Спасатели вынесли отравившегося угарным газом тагильчанина и передали его медикам. В карете скорой пострадавший от пожара мужчина пришел в себя.
Жителя Висимо-Уткинска мошенники попытались «развести» почти на полмиллиона рублей, но сами стали объектом сарказма заскучавшего на пенсии тагильчанина. Пенсионер заказал БАДы на одном из сайтов для своей соседки, после чего в адрес мужчины стали поступать не только предложения по кредитам.
Разъяренные пенсионерки ударили в грудь девушку, которая не успела выйти на своей остановке из автобуса. Пострадавшая пыталась через толпу людей пробраться к выходу, что не понравилось двум пожилым женщинам, сидевшим на первом ряду.
На Вагонке водитель иномарки снес фигуру оленя. Авария произошла днем 21 марта на развязке Юности и Восточного шоссе. Пост с предостережением об ухудшении дорожных условий выложил на своей странице в соцсетях глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
В Екатеринбурге пенсионерка погибла под колесами инкассаторской машины. 81-летняя свердловчанка переходила дорогу вне пешеходного перехода.
Тагильчане обратились в Верховный суд для отмены двух предыдущих решений Арбитражного суда в отношении ЕВРАЗ НТМК. Жители Нижнего Тагила считают неправомерным вердикт об установлении санитарно-защитной зоны комбината. Почему тагильчане хотят привлечь НТМК к ответственности и почему дошли до Верховного суда, читайте в нашем материале.
Плотину Иван-озера после потопа летом 2021 года до сих пор не начали восстанавливать. Впереди весенний паводок, который может смыть оставшуюся чать насыпи. Это затруднит подъезд садоводов к своим земельным участкам или и вовсе затопит огороды. Еще в прошлом году масштаб разрушений оценивали три комиссии.
Зоомагазин из Первоуральска отказывается выплачивать установленную судом компенсацию за продажу местной жительницы больного животного. Свердловчанка приобрела породистого попугая, у которого ветеринары диагностировали пневмонию и вирусные инфекции.
На 22 марта синоптики пообещали уральцам по-настоящему зимнюю погоду — шквалистый ветер, снег и гололедицу. Ночью похолодает до минус 13 градусов, а днем столбик термометра не будет находиться выше отметки в +4 градуса.
Жительница Екатеринбурга, которая устроила смертельное ДТП на Россельбане, дала первые показания. По словам девушки-водителя, у нее был ограничен обзор, поэтому екатеринбурженка не справилась с управлением иномарки. Судебная экспертиза показала, что свердловчанка в момент аварии была трезвая.
Нанесший смертельные удары ножом 17-летнему свердловчанину мужчина рассказал, что защищал свою семью. Такую версию произошедшего задержанный рассказал правоохранителям. Однако сестра погибшего заявила, что подростка ударили ножом со спины на подходе к магазину. Подробности запутанной истории читайте тут.
Тагильчанин снимал квартиры посуточно и обворовывал их. Молодой человек выносит все — от мебели до бытовой техники. В местной полиции уже лежит несколько заявлений на злоумышленника.
Двухлетней девочке из Нижнего Тагила врачи смогли удалить опухоль печени. Подобная операция стала первой в России, а провели ее медики из Екатеринбурга. На сегодняшний день такие вмешательства проводили только за рубежом.