Продавший умирающего попугая зоомагазин в Первоуральске не смог обжаловать свою вину

Владельцы магазина «Анстер» в Первоуральске попытались оспорить решение о том, что они продали за 120 тысяч рублей умирающего попугая Жако.

Челябинский суд в очередной раз встал на сторону жительницы Первоуральска. Женщине пришлось за свой счет лечить купленного за 120 тысяч редкого пернатого. Эксперты установили, что в магазине «Анстер» птице не оказывали должную помощь и уход, поэтому та оказалась на грани жизни и смерти. ООО «Анстер» свою вину не признает и, по мнению владелицы птицы, не собирается возвращать деньги за лечение. Женщина обратилась к судебным приставам, однако с начала февраля, по ее словам, средства зоомагазин так и не перечислил. Напомним, год назад жительница Первоуральска приобрела в магазине «Анстер» на проспекте Космонавтов, 13 в Первоуральске редкого попугая Жако за 120 тысяч рублей. Через три дня птица начала издавать крик и падать с жерди. В клинике в Екатеринбурге у пернатого диагностировали пневмонию и вирусные инфекции, вследствие чего Первоуральский городской суд обязал «Анстер» вернуть деньги за лечение. Судороги и крик: магазин «Анстер» в Первоуральске продал больного попугая за 120 тыс.

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