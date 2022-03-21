Семья из Екатеринбурга на месяц застряла в Таиланде из-за отмены рейсов

Туристы с Урала остались на Пхукете без крыши над головой и с заблокированными картами.

Семья из Екатеринбурга прилетела на Пхукет 5 марта. На следующий день они узнали, что все рейсы в Россию отменены. Российские карты уже были заблокированы, и семье пришлось на всем экономить. Туроператор предложил сдать билеты и купить новые. Однако екатеринбуржцам это было не по карману: чтобы вылететь с Пхукета семье из трех человек нужно минимум 500 тыс. рублей, поскольку придется делать пересадки. Они решили ждать вывозные рейсы. В Аэрофлоте им предложили поменять билеты на билеты Катарских авиалиний с вылетом 30 марта и туристы согласились. После этого стало известно об организации Аэрофлотом вывозного рейса, пишет «КП-Екатеринбург». Попасть на него они не смогли, поскольку у них уже были билеты на 30 марта. Туристы оставили претензию на сайте авиакомпании, а также написали претензию в Ростуризм. По словам путешественников, у них был пакетный тур, но туроператор не предоставил им жилье и они были вынуждены жить у знакомых.

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