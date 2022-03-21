Шквалистый ветер и гололед ожидаются в Свердловской области

Ветер до 18 метров в секунду и сильный гололед ожидаются 22 марта в Свердловской области.

Также на территории региона в большинстве районов пройдет мокрый снег. Ночью столбики термометров опустятся до -13 градусов, днем потеплеет до +4 градусов. В связи с погодными условиями превентивные мероприятия МЧС рекомендует провести во всех муниципалитетах. Возможно увеличение число дорожно-транспортных происшествий, обрывы линий электропередач, сбои в работе систем водоснабжения, электроснабжения и электроснабжения, падение деревьев и кровли. Автомобилистам и пешеходам следует быть внимательнее на дорогах. Также свердловчанам рекомендовано соблюдать правила пожарной безопасности.

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