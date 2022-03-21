СПбГУ провел в Кировске акцию «Zа мир без нацизма! Zа Россию!»

СПбГУ провел в Кировске акцию «Zа мир без нацизма! Zа Россию!»
СПбГУ провел в Кировске акцию «Zа мир без нацизма! Zа Россию!»
Сегодня, 15:15ОбществоФото: Форпост Северо-Запад
В Кировске провели акцию, получившую название «Zа мир без нацизма! Zа Россию!» Организатор мероприятия – Санкт-Петербургский горный университет (СПбГУ) – посвятил ее восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Акцию «Zа мир без нацизма! Zа Россию!» организовал совет обучающихся СПбГУ. Она состоялась возле здания музея «Прорыв блокады Ленинграда», сообщают корреспонденты forpost-sz.ru.

Во флешмобе и возложении цветов к военной технике, которая защищала Ленинград от фашистов, приняли участие не менее 300 аспирантов и студентов вуза. Молодые люди заявили, что прибыли в Кировск на акцию, чтобы выразить слова поддержки спецоперации, проводимой Россией на Украине.

По словам организаторов, выбор места для проведения акции не был случайным. Дело в том, что недалеко от музея «Прорыв блокады Ленинграда» располагается Невский пятачок. Речь идет о важнейшем плацдарме на левом побережье Невы, с которого в период Великой Отечественной войны (ВОВ) Советская армия, невзирая на огромные потери, неоднократно предпринимала попытки старта наступления, чтобы снять блокаду города. В результате успешно проведенной в 1943 году операции «Искра» оккупанты отступили – окружение было тогда прорвано.

«Я всегда с трепетом относился к подвигу наших дедов и прадедов, - признался студент-второкурсник Никита Сахнюк. - Поэтому, как только узнал, что флешмоб состоится именно здесь, на этом знаковом для всей страны месте, сразу же решил принять в нем участие. И поддержать нашу армию в этот непростой час».

В рамках мероприятия учащиеся СПбГУ побывали на диораме и в музее-панораме «Прорыв», открывшемся в Кировске в 2018 году. Для участников акции организовали полевую кухню и возможность увидеть экспозицию военной техники времен ВОВ – ее развернули рядом с Ладожским мостом.

Кроме аспирантов и студентов СПбГУ, в торжественной церемонии возложения цветов приняли участие проректор вуза Марат Рудаков, член Совфеда Дмитрий Василенко, а также официальные представители администрации Кировского района Ленинградской области.

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