СПбГУ провел в Кировске акцию «Zа мир без нацизма! Zа Россию!»

По словам организаторов, выбор места для проведения акции не был случайным. Дело в том, что недалеко от музея «Прорыв блокады Ленинграда» располагается Невский пятачок. Речь идет о важнейшем плацдарме на левом побережье Невы, с которого в период Великой Отечественной войны (ВОВ) Советская армия, невзирая на огромные потери, неоднократно предпринимала попытки старта наступления, чтобы снять блокаду города. В результате успешно проведенной в 1943 году операции «Искра» оккупанты отступили – окружение было тогда прорвано.