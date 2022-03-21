Транспортный узел на привокзальной площади в Тагиле отремонтирует местная фирма

Напомним, реконструкцию привокзальной площади в Нижнем Тагиле планируют завершить к празднованию 300-летия города в августе. В центре будет установлена стела «Город трудовой доблести». На остановках для удобства тагильчан разместят цифровые информационные табло с расписанием автобусов.