Транспортный узел на привокзальной площади в Тагиле отремонтирует местная фирма

На аукцион, который проводил МУП «Тагилдорстрой», заявилась только одна организация. Цена контракта составила 85,5 миллиона рублей.
ООО ГК «Уралстройкомплекс» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2014 году. Директором фирмы является Владимир Винтовкин. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей.
За время работы организация являлась подрядчиком в 38 госконтрактах на сумму 886,4 миллиона рублей. «Уралстройкомплекс» выполнял работы для МКУ «СЗГХ», МКУ «Управление хозяйством ГГО», администрации Верхнесалдинского городского округа и других заказчиков.
Реконструкцию транспортного узла в границах улиц Садовая, Заводская, Товарный двор необходимо окончить до 1 августа 2022 года. Среди работ в документации значатся демонтаж кабельных линий, обустройство дорожной одежды и канализации и другие.
Напомним, реконструкцию привокзальной площади в Нижнем Тагиле планируют завершить к празднованию 300-летия города в августе. В центре будет установлена стела «Город трудовой доблести». На остановках для удобства тагильчан разместят цифровые информационные табло с расписанием автобусов.