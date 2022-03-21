Транспортный узел на привокзальной площади в Тагиле отремонтирует местная фирма

Транспортный узел на привокзальной площади в Тагиле отремонтирует местная фирма
Транспортный узел на привокзальной площади в Тагиле отремонтирует местная фирма
Сегодня, 18:47ОбществоФото: TagilCity.ru
Определен субподрядчик на ремонт транспортного узла на привокзальной площади в Нижнем Тагиле. Работы будет проводить ООО ГК «Уралстройкомплекс».

На аукцион, который проводил МУП «Тагилдорстрой», заявилась только одна организация. Цена контракта составила 85,5 миллиона рублей.

ООО ГК «Уралстройкомплекс» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2014 году. Директором фирмы является Владимир Винтовкин. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей.

За время работы организация являлась подрядчиком в 38 госконтрактах на сумму 886,4 миллиона рублей. «Уралстройкомплекс» выполнял работы для МКУ «СЗГХ», МКУ «Управление хозяйством ГГО», администрации Верхнесалдинского городского округа и других заказчиков.

Реконструкцию транспортного узла в границах улиц Садовая, Заводская, Товарный двор необходимо окончить до 1 августа 2022 года. Среди работ в документации значатся демонтаж кабельных линий, обустройство дорожной одежды и канализации и другие.

Напомним, реконструкцию привокзальной площади в Нижнем Тагиле планируют завершить к празднованию 300-летия города в августе. В центре будет установлена стела «Город трудовой доблести». На остановках для удобства тагильчан разместят цифровые информационные табло с расписанием автобусов.

Сюжеты:
Привокзальная площадьЭксклюзивНижний Тагил
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