В Нижнем Тагиле ветеранам презентован проект стелы «Город трудовой доблести»

Как сообщил директор муниципального бюджетного учреждения «Тагилгражданпроект» Евгений Малекин, сооружение займет площадь 0,5 гектара. Высота стелы — 17,2 м.
Фронтальная часть мемориала будет выполнена из матового стекла. Внутри — светодиодная подсветка, которая будет освещать конструкцию изнутри.
Вверху стелы планируется разместить герб Нижнего Тагила, информирует пресс-служба мэрии. Также на ней будет высечен текст указа президента России о присвоении городу звания «Город трудовой доблести».
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что проект пришелся по душе ветеранам.
Градоначальник добавил, что на подпорных стенках стелы разместят кадры и фотографии из документального фильма о военном производстве на заводах города. А по QR-кодам можно будет узнать интересные исторические факты о Нижнем Тагиле.
Напомним, на данный момент также проводится реконструкция Привокзальной площади. Все работы планируется завершить к 300-летию Нижнего Тагила.