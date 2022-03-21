В Нижнем Тагиле ветеранам презентован проект стелы «Город трудовой доблести»

В Нижнем Тагиле ветеранам презентован проект стелы «Город трудовой доблести»
В Нижнем Тагиле ветеранам презентован проект стелы «Город трудовой доблести»
Сегодня, 21:23ОбществоФото: Администрация Нижнего Тагила
Проект стелы «Город трудовой доблести», которая появится на Привокзальной площади Нижнего Тагила, сегодня 21 марта презентовали ветеранам в администрации города.

Как сообщил директор муниципального бюджетного учреждения «Тагилгражданпроект» Евгений Малекин, сооружение займет площадь 0,5 гектара. Высота стелы — 17,2 м.

Фронтальная часть мемориала будет выполнена из матового стекла. Внутри — светодиодная подсветка, которая будет освещать конструкцию изнутри.

Фото:Администрация Нижнего Тагила

Вверху стелы планируется разместить герб Нижнего Тагила, информирует пресс-служба мэрии. Также на ней будет высечен текст указа президента России о присвоении городу звания «Город трудовой доблести».

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что проект пришелся по душе ветеранам.

Фото:Администрация Нижнего Тагила

Градоначальник добавил, что на подпорных стенках стелы разместят кадры и фотографии из документального фильма о военном производстве на заводах города. А по QR-кодам можно будет узнать интересные исторические факты о Нижнем Тагиле.

Напомним, на данный момент также проводится реконструкция Привокзальной площади. Все работы планируется завершить к 300-летию Нижнего Тагила.

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