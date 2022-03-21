Врача из Екатеринбурга отправили в колонию за демонстрацию полового органа детям

Врача из Екатеринбурга отправили в колонию за демонстрацию полового органа детям
Врача из Екатеринбурга отправили в колонию за демонстрацию полового органа детям
Сегодня, 22:02ОбществоФото: pexels.com
Суд в Екатеринбурге приговорил мужчину к пяти годам тюрьмы за развратные действия в отношении двух маленьких девочек.

На скамье подсудимых оказался бывший заведующий отделением анестезиологии городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга Владимир Громов.

В декабре 2020 года мужчину заподозрили в совершении развратных действий в отношении маленьких девочек. Незадолго до этого правоохранители распространили видео, на котором был запечатлен возможный подозреваемый.

Когда Громов узнал, что его ищут, он сам пришел к следователям. Его задержали и предъявили обвинение.

По версии следствия, мужчина два раза демонстрировал свой половой орган девочкам семи и десяти лет.

Расследование и судебное разбирательство длилось более года, пишет «КП-Екатеринбург». 24 февраля этого года Громова признали виновным в совершении развратных действий. Суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима.

Между тем, родственники и коллеги доктора не верят в его виновность. Они будут обжаловать приговор. Адвокат Владимира Громова Ольга Анисимова заявила, что ее подзащитный не демонстрировал половой орган детям. Якобы он зашел в кусты, чтобы справить нужду и девочки его увидели.

Сюжеты:
Екатеринбург
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