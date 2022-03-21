За двойное убийство из мести уральцы получили по 18 лет тюрьмы

За двойное убийство из мести уральцы получили по 18 лет тюрьмы
За двойное убийство из мести уральцы получили по 18 лет тюрьмы
Сегодня, 14:45ОбществоФото: 1MI
Двое жителей Свердловской области отправлены на 18 лет в колонию каждый за убийство двух человек в поселке Белоярский. Таким образом молодые люди решили отомстить знакомому.

Также оба уральца получили по два года ограничения свободы после выхода из колонии, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Также каждому из осужденных придется выплатить по 500 тысяч рублей. За похороны они возместят 55 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Задержать убийц удалось после того, как на частном доме, ограбленном ими, были найдены отпечатки одного из них, пишет Ура.ру со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Один подозреваемый был задержан в Екатеринбурге в здании шиномонтажной мастерской, куда он пришел переночевать. А второй был найден в коллективных садах под Асбестом.

Убийство произошло 3 апреля 2021 года. Тогда оба мужчины были нетрезвыми. Они решили отомстить знакомому и убить его. Там они встретили отца и его знакомого. В результате мужчины убили обоих и скрылись, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

Сюжеты:
Екатеринбург
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