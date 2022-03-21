За двойное убийство из мести уральцы получили по 18 лет тюрьмы

Двое жителей Свердловской области отправлены на 18 лет в колонию каждый за убийство двух человек в поселке Белоярский. Таким образом молодые люди решили отомстить знакомому.

Также оба уральца получили по два года ограничения свободы после выхода из колонии, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Также каждому из осужденных придется выплатить по 500 тысяч рублей. За похороны они возместят 55 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Задержать убийц удалось после того, как на частном доме, ограбленном ими, были найдены отпечатки одного из них, пишет Ура.ру со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых. Один подозреваемый был задержан в Екатеринбурге в здании шиномонтажной мастерской, куда он пришел переночевать. А второй был найден в коллективных садах под Асбестом. Убийство произошло 3 апреля 2021 года. Тогда оба мужчины были нетрезвыми. Они решили отомстить знакомому и убить его. Там они встретили отца и его знакомого. В результате мужчины убили обоих и скрылись, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

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