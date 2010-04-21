Американец решил заработать на своей смерти
21 апреля 2010, 16:23ОбществоArtem
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Житель города Спрингфилд решил заработать на своей смерти.
Мужчина болен раком и хочет продать место под рекламу на своей погребальной урне. За эту услугу американец хочет получить 800 долларов. При этом, по его словам, деньги ему нужны на собственную кремацию ,сообщает Город ФМ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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