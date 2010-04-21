«Маяк - Нижний Тагил» вместе с отрядом «Соболь» разыскивает родственников погибшего фронтовика

В кармане одного была ложка с гравировкой УВЗ. В центральном архиве Минобороны подтвердили, что это наш земляк, тагильчанин Тимофеев Андрей Иванович, ушедший на фронт с Уралвагонзавода. На предприятии сегодня нашли личную карточку Андрея Ивановича Тимофеева. Оттуда стало известно, что он устроился на завод в 1937-м году и ушел на фронт 31-го июля 41-го. До войны жил в Нижнем Тагиле по адресу Красный Бор, улица Учебная, дом 10, квартира 21. Это барак и до наших дней он не сохранился.

По данным архива Минобороны, тагильчанин воевал в 164-й стрелковой дивизии и погиб 24-го августа 42-го года у деревни Болдино. Для родственников эта информация, а также реликвии, которые сегодня есть у поисковиков, могут оказаться бесценными. Поэтому если у вас есть знакомые с фамилией Тимофеевы, спросите, не было ли у них в семье погибшего фронтовика Андрея Ивановича Тимофеева. Если что, дайте им наш телефон: 96-00-20. Если мы успеем быстро найти родственников этого бойца, то у них будет шанс съездить на торжественное перезахоронение своего героя.