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«Маяк - Нижний Тагил» вместе с отрядом «Соболь» разыскивает родственников погибшего фронтовика
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Маяк - Нижний Тагил» вместе с отрядом «Соболь» разыскивает родственников погибшего фронтовика

21 апреля 2010, 17:08ОбществоArtem
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