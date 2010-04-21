Недисциплинированный водитель сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте

Молодой мужчина за рулём Мазды сбил 46-тилетнего пешехода, жителя посёлка Баранча. Тот получил ушиби и был отпущен домой после оказания мед. помощи. По данным АПИ, водитель Мазды за два года водительского стажа нарушил правила дорожного движения 44 раза.