Недисциплинированный водитель сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте
21 апреля 2010, 16:40ОбществоArtem
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Недисциплинированный водитель сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.
Молодой мужчина за рулём Мазды сбил 46-тилетнего пешехода, жителя посёлка Баранча. Тот получил ушиби и был отпущен домой после оказания мед. помощи. По данным АПИ, водитель Мазды за два года водительского стажа нарушил правила дорожного движения 44 раза.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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