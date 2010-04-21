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Недисциплинированный водитель сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Недисциплинированный водитель сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте

21 апреля 2010, 16:40ОбществоArtem
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