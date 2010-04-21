Один из задержанных вчера в г. Н. Тагил подозреваемых в изготовлении амфетамина – врач-реаниматолог

Сейчас выясняется, злоупотреблял ли он служебными полномочиями в целях изготовления наркотика. Напомню, накануне нижнетагильский Госнаркоконтроль задержал двух мужчин, занимавшихся изготовлением амфетамина. У каждого из них изъято более 100 грамм вещества. Это особо крупный размер.