Один из задержанных вчера в г. Н. Тагил подозреваемых в изготовлении амфетамина – врач-реаниматолог
21 апреля 2010, 17:02ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Он работает в детской инфекционной больнице, рассказали нам в следственном отделе прокуратуры Ленинского района.
Сейчас выясняется, злоупотреблял ли он служебными полномочиями в целях изготовления наркотика. Напомню, накануне нижнетагильский Госнаркоконтроль задержал двух мужчин, занимавшихся изготовлением амфетамина. У каждого из них изъято более 100 грамм вещества. Это особо крупный размер.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей