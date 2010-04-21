Пиццу с саранчой можно отведать в Австралии
21 апреля 2010, 16:10Обществоpopstas
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Необычный способ борьбы с саранчой придумали в Австралии. Саранчу в Австралии едят.
Пиццу с вредителями подают в кафе города Милдура, в штате Виктория, который переживает небывалое нашествие саранчи. Идея принадлежит мэру города, он предложил ловить саранчу пакетами для мусора - и пускать ее на пиццы для населения. Пользуется ли новое блюдо популярностью у посетителей кафе - не сообщается. Как напоминает Лента.ру, саранча - довольно полезный продукт, употребляли в пищу ещё во времена античности. В Древнем Риме саранчу выдерживали в меду и подавали на десерт. Сегодня саранчу тоннами едят в Китае
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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